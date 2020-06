Ue: attesa per lunedì lista dei paesi terzi da cui si potrà entrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista dei paesi non membri da cui si potrà entrare nell'Unione europea, in seguito all'allentamento delle restrizioni contro il coronavirus, dovrebbe essere ufficializzata tra lunedì e martedì. Gli Stati Uniti saranno quasi certamente esclusi da questa lista, così come tutti i paesi con un tasso di contagio superiore alla media dell'Ue. E' quanto confermato oggi da alcune fonti diplomatiche citate dal quotidiano greco "Kathimerini". La lista dovrebbe essere in ogni caso aggiornata ogni 14 giorni, alla luce dell'andamento dei casi. Tra le regioni che potrebbero vedere rimandata la possibilità dei collegamenti con l'Europa figurano anche i Balcani, in considerazione degli aumenti nei casi degli ultimi giorni. In un primo momento l'Ue aveva annunciato l'intenzione di riaprire i suoi confini ai Balcani dal primo luglio, mentre ora secondo la stampa balcanica sembra che la maggior parte degli Stati della regione non sarà inclusa nella lista dei "paesi sicuri".(Res)