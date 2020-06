Coronavirus: per cluster Fiumicino già 800 tamponi, indagine epidemiologica anche ad ambasciata Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità di crisi covid-19 della Regione Lazio, in una nota comunica che: "Sono già stati eseguiti oltre 800 tamponi al drive-in della Asl Roma 3 a Casal Bernocchi che è stato potenziato con il contributo delle unità mobili Usca-R". "Si andrà avanti ininterrottamente - aggiunge la nota - anche nella giornata di domani per tracciare e testare tutti i contatti che hanno avuto a che fare con le due strutture di ristorazione a Fiumicino che sono state chiuse. L'indagine epidemiologica verrà estesa anche all'ambasciata del Bangladesh di Roma in cui il giorno 22 giugno si è recato per motivi amministrativi il dipendente ora ricoverato allo Spallanzani". (Com)