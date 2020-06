Molise: Toma, no a mistificazioni su legge di stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, interviene sulle osservazioni fatte dal governo sulla legge di stabilità regionale. "È ormai risaputo che l’onestà intellettuale sia un valore raro in politica, ma è davvero imbarazzante vedere politici e aspiranti tali mistificare fatti oggettivi pur di gettare fango sull’avversario di turno - spiega in una nota -. È un dato di fatto che anche il governo abbia valutato costituzionale la norma, contenuta nell’art. 11 della Legge di stabilità regionale, con la quale è stata abrogata l’incompatibilità e con essa, soprattutto, quel meccanismo perverso della supplenza che aveva l’unico scopo di far proliferare poltrone.E non è un caso che l’abrogazione sia stata votata sia dalla maggioranza di centrodestra che dal Movimento 5 Stelle". (segue) (com)