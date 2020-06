Molise: Toma, no a mistificazioni su legge di stabilità regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Peraltro - conclude Toma -, l’art. 12, contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno, non ha affatto inciso sul giudizio pendente innanzi al Tar Molise e definito con sentenza la settimana scorsa. Chi ha letto la decisione sa bene che il Tribunale non solo ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ma ha anche evidenziato come la deliberazione consiliare di sostituzione dei consiglieri decaduti sia un atto a contenuto obbligatorio, confermando, quindi, nella sostanza, la correttezza dell’interpretazione fornita con l’art. 12". (com)