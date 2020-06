Portogallo: coronavirus, 80 per cento nuovi contagi tra Lisbona e valle del Tago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lisbona e la valle del Tago registrano il 79 per cento dei nuovi casi di contagi da coronavirus in Portogallo, ovvero 255 su 323 nelle ultime 24 ore. Lisbona, Sintra e Amadora i comuni maggiormente colpiti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Lusa". Sei i decessi registrati nelle ultime 24 ore, tutti nella regione di Lisbona e della valle del Tago. Dallo scorso primo gennaio in Portogallo sono stati riscontrati 375.490 casi di coronavirus. (Spm)