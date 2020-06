Libano: ambasciatore Usa Shea risponde a sentenza su divieto interviste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del ministero degli Esteri libanese hanno fatto sapere all'emittente "Lbci" che "la sentenza del tribunale in questione è contraria ai trattati e alle convenzioni internazionali, compresa la Convenzione di Vienna che regola le relazioni diplomatiche". Da parte sua, il ministro libanese dell'Informazione Manale Abdel Samad ha criticato la decisione del giudice. "Comprendo l'attaccamento della giustizia alla sicurezza del paese di fronte all'interferenza di alcuni diplomatici nei nostri affari interni. Ma nessuno ha il diritto di vietare ai media di informare o limitare la libertà di stampa. Se qualcuno ha un problema con i media, la soluzione deve arrivare dal ministero dell'Informazione, dall'Ordine dei giornalisti, in coordinamento con il Consiglio nazionale per l'informazione, e infine dinanzi al tribunale dei media", ha scritto Abdel Samad su Twitter. (segue) (Lib)