Pd: Sereni, buon lavoro a Cecilia D'Elia e a tutte noi donne democratiche (2)

- Sereni ha aggiunto: "Dall’altro le donne hanno mostrato grande forza, tenendo in piedi il servizio sanitario nazionale, proseguendo le lezioni a distanza nelle scuole, avendo successi importanti nella ricerca scientifica per combattere il virus. Ecco, ora che l’Italia deve progettare la sua ripresa e usare al meglio le ingenti risorse nazionali ed europee a disposizione non possiamo non avere in mente una società di donne e di uomini, e non possiamo tenere ai margini le intelligenze, le competenze, la cultura politica delle donne. Ecco perché mi sembra particolarmente significativa la scelta di ricostituire proprio oggi la Conferenza e di avere finalmente una nuova coordinatrice nazionale a cui voglio fare i migliori auguri di buon lavoro. L’Italia riparte e noi con lei!". (Res)