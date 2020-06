Camera: martedì audizioni su rappresentanza di interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 30 giugno, la commissione Affari costituzionali svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi: ore 13 Cui prodest, intelligence lobbying public affairs; ore 13.20 Value Relations; ore 13.40 Federazione relazioni pubbliche italiana (Ferpi). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (com)