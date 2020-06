Roma: Figliomeni (Fd'I), sgomberare palazzo occupato a Tor Tre Teste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occupazione del palazzo posto all'angolo tra via Davide Campari e via dei Berio a Tor Tre Teste, avvenuta questa mattina ad opera di alcuni immigrati che sono saliti sul tetto, "è l'ennesima ferita per un territorio che spesso è costretto a subire atti di prepotenza nel silenzio dell'Amministrazione grillina a guida Raggi e Boccuzzi". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Moltissime famiglie con bambini sono in graduatoria - spiega - spesso da tantissimi anni, per poter avere una casa popolare mentre invece, specie nel V municipio, si continua con queste azioni violente nel tentativo poi di scavalcare tutti nella assegnazione degli immobili, e tutto ciò avviene con la complicità politica della sinistra e dei grillini. Zingaretti e Raggi, che si stanno distinguendo sempre di più per la loro inadeguatezza, si attivino presso i loro alleati di governo per approvare dei provvedimenti per dare risposte immediate all'emergenza abitativa ma, nel frattempo, si coordinino con il Prefetto per far sgomberare l'immobile occupato adottando i provvedimenti previsti dalla legge per i responsabili dell'azione, compreso l'espulsione dall'Italia ove ricorrano i presupposti. Un'inaccettabile spreco di risorse in un periodo delicato che non può passare in cavalleria".(Com)