Camera: martedì audizione Istat su partecipazione Italia a programma Ue 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 30 giugno, alle ore 14, presso l'Aula della Commissione Affari sociali, la Commissione Politiche Ue svolge, in videoconferenza, l'audizione del presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, nell'ambito dell'esame congiunto del "Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione più ambiziosa", del "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione" e della "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)