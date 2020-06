Regno Unito-Polonia: colloquio telefonico Johnson-Morawiecki, focus su Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo polacco Mateusz Morawiecki, promettendo che il Regno Unito lavorerà "costruttivamente" nei negoziati sulla Brexit che si terranno di persona a Bruxelles dal 29 giugno. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Independent", Johnson ha ribadito che il governo di Londra intende andare avanti con un "no deal" se dai negoziati con l'Ue non emergerà un accordo sul commercio e sulla sicurezza. Secondo il premier britannico, Londra è pronta a lasciare "nei termini dell'Australia", intendendo senza un accordo commerciale. L'Australia infatti al momento non ha un accordo commerciale con l'Ue, ma il suo governo ha aperto i negoziati nel 2018 per trovare un accordo comprensivo ed ambizioso. Johnson ha comunque espresso la necessità di intensificare i negoziati sulla Brexit in vista della scadenza del 31 dicembre 2020. (Rel)