Camera: martedì audizione Anci su autonomie territoriali

- Martedì 30 giugno, alle ore 12, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per le questioni regionali svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (com)