Comitato Schengen: martedì audizione Lamorgese su Covid-19 e politiche immigrazione

- Martedì 30 giugno, alle ore 14, presso l'Aula del quarto piano di palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, in merito all'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone, svolge l'audizione della Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, relativamente alle politiche su immigrazione, asilo ed Europol, anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)