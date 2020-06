© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 1 luglio, alle ore 14, la commissione Affari Sociali svolge, in videoconferenza, l'audizione di Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce rossa italiana, sulla gestione della Fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (com)