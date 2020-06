Irlanda-Ue: Michel si congratula con il nuovo premier Martin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è congratulato con il leader del partito irlandese Fianna Fail, Micheal Martin, per la nomina come nuovo premier dell'Irlanda. Michel, scrivendo su Twitter, ha detto di attendere Michel presto a Bruxelles. "Lavoriamo insieme per rendere l'Irlanda e l'Europa più verdi, prospere e sicure", ha dichiarato. Michel ha quindi ringraziato per "l'amicizia e l'eccellente cooperazione" il premier irlandese uscente Leo Varadkar. Anche il premier britannico Boris Johnson si è congratulato con Martin per la sua nomina alla guida del governo di Dublino. "L'Irlanda è il nostro vicino più stretto, un buon amico ed un alleato su questioni come il cambiamento climatico, la lotta globale contro il Covid-19 e i nostri valori condivisi dei diritti umani e della democrazia", ha dichiarato Johnson. (segue) (Beb)