Usa: coronavirus, giudice ordina rilascio immigranti minori detenuti, "situazione esplosiva"

- Il giudice federale statunitense Dolly Gee ha ordinato all’amministrazione del presidente Donald Trump di liberare tutti gli immigrati minori di età detenuti insieme ai loro genitori entro il 17 luglio, a causa dei rischi rappresentati dalla pandemia del nuovo coronavirus. La misura riguarda i minori detenuti da oltre venti giorni nei tre centri del Servizio di immigrazione e controllo delle dogane (Ice) in Texas e Pensilvania. L’amministrazione dovrà rilasciare i minori con le loro famiglie, laddove le condizioni lo consentano, o trovare famiglie affidatarie. La situazione nei centri è “esplosiva” e “non c’è più tempo per mezze misure”, ha affermato il giudice, secondo quanto riporta la stampa statunitense. Nelle strutture in Texas e Pennsylvania sono detenuti 124 minori. (Nys)