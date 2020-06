Camera: mercoledì audizioni Gualtieri e Savona su partecipazione Italia a programma Ue 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 1 luglio, presso l'Aula della commissione Ambiente, la commissione Politiche Ue svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame congiunto del "Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione più ambiziosa", del "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione" e della "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 ": ore 14 il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri; ore 15 il presidente della Consob, Paolo Savona. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)