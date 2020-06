Roma: dal 1 luglio torna a Garbatella la Festa dell'altra esteta, festival della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1 luglio inizia la Festa dell'altra estate a Casetta Rossa a Garbatella "più bella, lunga e importante di sempre. Durerà un mese, quasi tutto il mese di luglio e ospiterà eventi e personalità di grande valore culturale, politico e sociale". È quanto si legge in una nota degli organizzatori. "Sarà un festival gioioso e combattivo - spiega - di festa, di riflessione, di proposta e di protesta. Sarà il festival di una città che non ha smesso di pensare con fiducia al futuro, nonostante i danni causati da una amministrazione che è riuscita a uccidere anche l'Estate romana. Sarà la festa della città che non si è arresa, che nei mesi della 'chiusura' ha resistito con le armi della fantasia, delle buone prassi solidali, della reciprocità, della voglia di uscire migliori dalla pandemia, del rifiuto di targettizzare gli ultimi come untori. La pandemia ha mostrato le falle e la falsità della novella neoliberista e la vera natura di un sistema economico fondato sullo sfruttamento dell'umanità e della natura. Nei nostri eventi troverete i volti di chi ha idee buone e pratiche sane per andare alla radice del problema. Troverete i volti di chi in questi mesi si è messo in gioco, di chi ha fatto della solidarietà un'arma per sconfiggere l'oblio. Dietro le mascherine di chi accoglierà il pubblico, si potranno incontrare le decine di volontarie e volontari che da mesi sono in strada per non far rimanere nessuno indietro. Sarà una festa responsabile che osserverà le regole del distanziamento fisico e non sociale, però". (segue) (Com)