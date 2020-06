Roma: dal 1 luglio torna a Garbatella la Festa dell'altra esteta, festival della Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mese di musica, teatro, cinema, dibattiti, presentazione di libri e buon cibo animeranno il parco di Cavallo Pazzo. Una festa green e a impatto zero. Tutti gli eventi saranno ad accesso libero e gratuito", spiega il comunicato di Casetta Rossa. "È un regalo, un atto di amore per il nostro territorio e per Roma. - spiegano gli organizzatori - In una città in cui il Comune prova a desertificare l'offerta culturale, la nostra comunità si mette a disposizione per alimentarla e lo fa senza risorse pubbliche, facendo leva sulla forza dei volontari e delle volontarie. Siamo consapevoli della sfida, ma la nostra città rifiorisce se valorizza e riconosce le sue forze migliori, quell'umanità che investe le proprie energie creative per rendere Roma una città più giusta e solidale. In questo quadro così duro per la società e il mondo culturale. L'amministrazione capitolina non aiuta e se può mette i bastoni tra le ruote. Nonostante questo, andremo avanti lo stesso. Quando l'impresa è enorme ci piace affrontarla e rilanciare. E quindi faremo un mese di festa e tutte le iniziative saranno free e ad accesso libero". "Si parte mercoledì 1 luglio con il consueto brindisi di apertura con l'esibizione della Stradabanda e i saluti del Municipio Roma VIII - continua la nota - Tra gli incontri si segnalano, tutti a partire dalle 18.30, giovedì 2 luglio la presentazione di "Attraverso i tuoi Occhi, Cronache dalle migrazioni" di Angela Caponnetto. Ne discutono con l'autrice Annalisa Camilli e Riccardo Noury. Il 3 luglio sarà presentato 'Libia' di Francesca Mannocchi e Gianluca Costantini. Intervengono insieme agli autori Riccardo Noury e Gianluca Peciola". (segue) (Com)