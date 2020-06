Roma: dal 1 luglio torna a Garbatella la Festa dell'altra esteta, festival della Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 4 luglio si parla di "Mutualismo e progetto di società, siamo cittadini di mondi a venire". Interverranno in collegamento dalla Grecia "Solidarty for all", in presenza le reti mutualistiche di Roma, tra cui: Astra, A Buon Diritto, Comune-Info, Municipio Solidale Roma VII, Solid, Mediterranea, Rete mutualistica del Municipio Roma III, Replay Network Asp, Nonna Roma, Sfa, Csoa Spartaco, Municipio Solidale, Casetta Rossa, Csoa La Strada, Radio Anticorpi. Coordina Luciano Ummarino, Brigata Lena Modotti (Milano) con Federico De Ambrosis. Lunedì 6 luglio si parla di diritti umani con il dibattito "Abuso di potere e discriminazioni. Le statue intoccabili dell'Occidente" con Marco Damilano, Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Cathy La Torre, Amin Nour, Gianluca Peciola. Giovedì 9 luglio mettiamo al centro il lavoro con l'incontro "Un passo avanti e due indietro. Il lavoro femminile dentro la pandemia" con Francesca Re David, Marta Fana e Celeste Costantino. Coordina Francesca Fornario. Venerdì 17 luglio verrà presentato il libro "Le mappe disuguaglianze su Roma" di Leli Keto, Salvatore Monni, Federico Tomassi. Ne discutono con gli autori Sonia Spila e Fabio Ciconte. Coordina Arianna Lalli. Martedì 21 sarà presentato il libro "La linea del colore" con l'autrice Igiaba Scego, Eleonora Calvino e Arianna Lalli. E giovedì 23 ancora spazio ai libri con la presentazione di "Vittorio Arrigoni, ritratto di un utopista" con Anna Maria Selini, Mery Calvelli, modera la giornalista Ilaria Cruciati del Manifesto. (segue) (Com)