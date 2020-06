Roma: dal 1 luglio torna a Garbatella la Festa dell'altra esteta, festival della Capitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio agli spettacoli con Valerio Aprea che legge 'Gola' e altri pezzi brevi di Mattia Torre, Claudio Morici, Tiziano Scrocca e Ivan Talarico, e l'intervento speciale di Pif che insieme al giornalista Paolo Borrometi ci parlerà di mafia e giovani. Tanta musica con Emilio Stella, Cecilia Sanchietti, Lavinia Mancusi & Felice Zaccheo, Giulia Anania, Kento, Brusca. Non mancherà il cinema, con la proiezione venerdì 10 luglio di "Ciao Renato!" (di Cristina Torelli, Paolo Luciani, Roberto Torelli) Omaggio a Renato Nicolini e alla sua visione rivoluzionaria di città. Presentazione di Roberto Torelli. Seguirà il dibattito con Marilù Prati, Amedeo Ciaccheri, Christian Raimo,Toni Jop e Camilla De Boni. Modera Dina Giuseppetti. Seguiranno altre serate di cinema con 'The milky way - Nessuno si salva da solo' di Luigi D'Alife, il documentario "Deforestazione Made in Italy ", "Terroriste. Zehra e le altre" di Marica Casalinuovo, Francesca Nava, Vichie Chinaglia, Marella Bombini. La Festa dell'Altra Estate sarà questo e tanto altro e vi aspetta dal 1 al 26 luglio alla Casetta Rossa, in via Magnaghi 14", conclude la nota. (Com)