Spagna: premier Sanchez in Galizia in vista del voto del 12 luglio

- Il Partito popolare (Pp) va contro gli interessi della Spagna in Europa: lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, nel suo intervento per la campagna elettorale del Partito socialista (Psoe) a Ourense in vista delle elezioni regionali in Galizia del 12 luglio. "Se perdiamo, non perde il governo, perde il nostro paese e perde la Galizia", ha affermato il premier. "Dobbiamo mobilitarci il 12 luglio perché non è lo stesso chi governerà: non è lo stesso se governa la destra, e qui li sapete bene, o la sinistra", ha affermato Sanchez in appoggio della candidatura del socialista Gonzalo Caballero. Oltre alla Galizia anche i Paesi Baschi andranno al voto per le elezioni regionali il 12 luglio. (Spm)