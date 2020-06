Ustica: Conte, memoria non basta, vittime e familiari vogliono giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strage di Ustica, che 40 anni fa costò la vita a 81 persone, è "una delle ferite più profonde nella storia del nostro Paese. L’impegno del governo e delle istituzioni nella ricerca della verità non deve conoscere soste. La memoria da sola non basta: le vittime e i loro familiari meritano giustizia". Lo ha scritto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Facebook. "La volontà dell'esecutivo di fare chiarezza su quanto accadde nel cielo di Ustica la sera del 27 giugno 1980 non sarà un impegno isolato - ha continuato -. È nostra intenzione far luce anche su tutte le altre pagine buie che hanno segnato la storia della nostra Repubblica e su cui continuano ad aleggiare troppi misteri insoluti". (segue) (Rin)