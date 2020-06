Ustica: Conte, memoria non basta, vittime e familiari vogliono giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho confermato al viceministro dell’Interno Vito Crimi l'incarico di seguire i lavori del Comitato consultivo sulle attività di versamento all’Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato della documentazione in possesso delle amministrazioni dello Stato - ha sottolineato Conte -. Il Comitato, costituito in attuazione della direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2014, è composto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate ai versamenti documentali, nonché dai rappresentanti delle associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo. Sto lavorando a una nuova direttiva che consenta di allargare il perimetro di queste ricerche e che venga incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni dei familiari delle vittime durante i lavori del Comitato nel corso del 2019. Non devono esserci più veli a coprire le pagine più tragiche della nostra storia nazionale". (Rin)