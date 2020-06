Coronavirus: Conte, multilateralismo chiave per sconfiggerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se c'è una lezione da imparare dalla crisi provocata dal Covid-19 è il valore della solidarietà”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio in occasione del summit “Global Goal: Unite for our future”. Conte ha ricordato che l’Italia, fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus, ha sostenuto la necessità di agire a livello globale per combattere la pandemia e che il nostro Paese ha finanziato il Covax facility per garantire a tutti l'accesso al vaccino. “Oggi l'Italia si impegna ad accelerare ulteriormente la cooperazione globale per un accesso universale ed equo a tutti gli strumenti contro il Covid-19 come beni pubblici globali – ha aggiunto -. Il multilateralismo e il partenariato globale sono la chiave per sconfiggere il virus e non lasciare nessuno indietro. Questa è una corsa per la vita: insieme, correremo più velocemente”, ha concluso.(Rin)