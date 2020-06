Yemen: presidente Hadi invita Consiglio transizione meridionale ad attuare accordo Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Yemen, Abd Rabbo Mansour Hadi, ha invitato i separatisti del Consiglio di transizione meridionale a facilitare l'attuazione dell'accordo di Riad, traendo vantaggio dagli sforzi compiuti dall'Arabia Saudita. E' quanto emerso dopo una riunione d'emergenza tra Hadi, i suoi consiglieri e i leader dei partiti politici a Riad. L'attuazione dell'accordo è nell'interesse della nazione yemenita, fermerà lo spargimento di sangue nel paese e unirà gli sforzi per combattere le milizie sciite Houthi, ha sottolineato Hadi. Per raggiungere questo obiettivo, ovvero l'attuazione dell'accordo di Riad, il governo riconosciuto a livello internazionale ha aderito pienamente a un cessate il fuoco nel governatorato meridionale di Abyan. Negli ultimi mesi nel paese le tensioni sono aumentate, dopo che i separatisti hanno dichiarato l'autogoverno ad Aden e in altre province del sud. Successivamente, il governo dello Yemen a maggio ha lanciato un'offensiva militare ad Abyan, volta a cacciare i separatisti da Aden.(Res)