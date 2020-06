Coronavirus: in Lombardia 77 nuovi positivi, di cui 32 ‘debolmente’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia sono 77 (di cui 21 a seguito di test sierologici e 32 'debolmente positivi') i nuovi contagi al coronavirus. Lo rende noto la Regione nel bollettino giornaliero con i dati sull’andamento dell’epidemia comunicando che oggi sono stati effettuati 9.568 tamponi. Da ieri i guariti/dimessi sono 723. Scendono i pazienti ricoverati in terapia intensiva 43 (-4 da ieri) e quelli non in terapia intensiva sono 415 (-86 da ieri). Solo due i nuovi decessi registrati.(Rem)