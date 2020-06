Monza: controlli della polizia Locale, ieri sera 12 violazioni per consumo alcolici in strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli mirati ai fini della sicurezza urbana effettuati dalla polizia locale di Monza nella serata di venerdi 26 e fino alle 2.00 della notte di sabato 27, dove tre pattuglie per un totale di 5 operatori coordinati da un ufficiale hanno pattugliato le vie limitrofe al centro città ove gli assembramenti e l'uso di alcolici provocano situazioni di degrado. Tra corso Milano via XX Settembre Piazza Indipendenza e via Italia accertate 12 violazioni all'art. 7 del nuovo regolamento di polizia urbana per consumo di alcol in strada. In periferia veniva sanzionato il gestore di un negozio per vendita di alcolici oltre l'orario previsto dal nuovo regolamento e senza effettuare lo scontrino fiscale. Dai controlli per la prostituzione sanzionato il conducente di un veicolo che effettuando la contrattazione recava intralcio alla circolazione ai sensi dell'art 9 del NRPU. Posto di controllo finalizzato ai controlli per la guida in stato di ebbrezza ha dato esito negativo. Elevate infine numerose soste nelle località oggetto di segnalazioni sui marciapiedi e intersezioni. (Com)