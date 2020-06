Governo: "The Economist", cresce la popolarità del premier tecnico Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha avuto altri leader "tecnici" in passato, Carlo Azeglio Ciampi, Lamberto Dini e Mario Monti, ma il premier Giuseppe Conte è l'unico che è riuscito a guidare due governi differenti. E' quanto evidenzia un articolo del settimanale britannico "The Economist". "Non solo", prosegue il settimanale britannico, Conte è anche cresciuto costantemente nel livello di popolarità. Citando un sondaggio di Ispsos, che registra un aumento dei consensi attorno a Conte dal 50 per cento di marzo al 61 per cento di giugno, "The Economist" sostiene che questa tendenza è merito della gestione della pandemia del Covid-19 e delle misure restrittive imposte tempestivamente dal governo di Roma. L'articolo del settimanale prosegue analizzando l'ipotesi della creazione di una nuova formazione politica da parte del premier Conte, che potrebbe chiamarsi 'Con te'. Ma il suo esito elettorale, scrivono, rischierebbe di essere peggiore di quello di Monti, fermatosi sotto l'11 per cento nel 2011. Sarebbe migliore, invece, un risultato se Conte si presentasse come leader del Movimento 5 Stelle, scenario in cui potrebbe ricevere tra il 20 e il 30 per cento dei voti. "Questa è una prospettiva che tenta, non solo Conte, ma un partito che ha barcollato tra fiaschi e scandali dallo scorso settembre", scrive "The Economist".(Res)