Lezioni in appartamento a Scampia, Azzolina si smentisce da sola: “Volevo supportare la comunità”

- La citazione, seppure rivelatasi errata, nasceva dalla volontà di supportare la comunità scolastica senza alcun tipo di pregiudizio, ma in un'ottica di benessere per le alunne e gli alunni. E' quanto si legge in un comunicato del ministero dell'Istruzione in riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa congiunta dal premier Giuseppe Conte e dal ministro Lucia Azzolina. I due, illustrando le linee guida approvate dal governo per il rientro a scuola a settembre, hanno fatto riferimento ad una notizia secondo cui a Scampia, nei pressi di Napoli, si terrebbero lezioni in appartamento. La scuola, anche a Scampia, "deve essere come si deve", ha detto nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi il presidente del Consiglio. "Non è una sfida della ministra Azzolina o mia - ha aggiunto - ma una sfida da vincere tutti insieme, dirigenti, sindacati, forze politiche e amministrazioni locali, per una nuova scuola a Scampia".Nella serata di ieri, fonti di viale Trastevere hanno precisato che l'esempio citato durante la conferenza stampa non era corretto. Si tratta invece di situazioni esistenti, ma in altri territori della stessa provincia, ad alta densità abitativa, e in altre aree del Paese. "Una precisazione dovuta - sottolineano dal Miur - per correttezza nei confronti della comunità scolastica e della municipalità di Scampia". Oggi, confermando tale precisazione, il ministro Azzolina ha fatto sapere di aver sentito il presidente della Municipalità di Scampia in merito alla citazione di ieri delle scuole in appartamento, ribadendo la vicinanza del ministero al territorio. La titolare del Mi ha assicurato la sua presenza al più presto nella municipalità per visitarne la realtà scolastica, ma anche per sostenerla nella soluzione di problemi relativi all'edilizia scolastica che comunque sussistono e vanno affrontati per dare risposte alle studentesse e agli studenti. Azzolina sarà nelle prossime settimane anche in realtà dove effettivamente esistono scuole collocate in appartamenti che, secondo la visione del Ministero, devono essere rapidamente superate e collocate altrove. (Rin)