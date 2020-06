Trasporti: Trenitalia, da luglio 38 Frecce in più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro deciso passo, spiega una nota, che arriva dopo altre iniziative adottate per stimolare l'interesse di tanti nuovi potenziali viaggiatori con scelte forti e inedite che stanno riscuotendo grande attenzione. Come far costeggiare al Frecciarossa 1000 il litorale tirrenico di Liguria Toscana e Lazio con un Milano-Roma versione balneare e inserire in orario le due coppie di Frecciarossa con 12 vetture tra Torino e Reggio Calabria, in un testa-coda della Penisola che, percorsa l'intera linea AV, non si arresta fino allo Stretto di Messina. Del resto, come è stato più volte ribadito nelle ultime settimane dai vertici sia di FS Italiane sia di Trenitalia, l'offerta ferroviaria estiva è parte integrante di un nuovo piano di sviluppo del turismo nazionale, volto alla riscoperta - nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria - di mete e itinerari di assoluto interesse e richiamo. Uno stimolo perché l'intero settore riprenda slancio, con l'appello (R)estate in Italia, impresso nella copertina dell'ultimo numero della rivista del Gruppo, La Freccia di giugno. (com)