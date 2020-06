Fase 3: Coldiretti, nelle piazze sfilano i fiorai, settore a rischio, crack da 1,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono scesi nelle più belle piazze d'Italia i fiorai e i vivaisti per lanciare un Sos, messi in ginocchio dalla crisi generata dal coronavirus e dalla pioggia di disdette per la cancellazione di matrimoni, eventi e cerimonie. Nel centro storico di Roma è stata adornata con fiori e fronde una botticella che da piazza di Spagna ha raggiunto il Colosseo, attraverso piazza del Popolo, piazza Venezia e i Fori Imperiali. Un tripudio di colori e profumi per portare l'attenzione sul crack da oltre 1,5 miliardi per il settore delle piante e dei fiori made in Italy. L'iniziativa, a seguito di una analisi sul settore, è della Coldiretti, ha preso il nome di "Ripartiamo con un fiore" e ha attraversato più città italiane, da Venezia a Roma, da Milano a Napoli, da Trieste a Palermo, da Lecce a Matera e molte altre. Fiori e fronde hanno addobbato gondole, piazze, strade, statue, fontane e scalinate per ribadire la voglia di resistere e ripartire per continuare a garantire ai consumatori il meglio della produzione made in Italy. Una mobilitazione nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti virus a colpi di petali e colori organizzata dalla Coldiretti in collaborazione con Associazione floricoltori e fioristi italiani (Affi) e Federfiori. La crisi generata dal Covid 19 ha provocato il crollo del fatturato e stravolto i bilanci delle aziende – sottolinea la Coldiretti in una nota – e le composizioni floreali della durata di 24 ore rappresentano la richiesta di aiuto di un settore strategico per l'economia, il lavoro e la qualità della vita in Italia messo a rischio prima dalla concorrenza sleale di importazioni dall'estero e adesso dal crollo delle vendite causato dalla pandemia con il record storico negativo di miliardi piante e fiori mandati al macero. Il Lazio rappresentava, prima della pandemia, il 10 per cento del mercato nazionale di piante e fiori: con un giro di affari di oltre 100 milioni di euro è al quarto posto della classifica nazionale. (segue) (Com)