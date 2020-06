Fase 3: Coldiretti, nelle piazze sfilano i fiorai, settore a rischio, crack da 1,5 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'invito è quello di acquistare fiori italiani – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – per sostenere un settore che rappresenta un'eccellenza del nostro territorio. Una situazione senza precedenti nella storia dell'Italia, dove per effetto delle misure di sicurezza anti virus e dei timori legati al contagio sono stati rinviati, addirittura al prossimo anno, quasi 60 mila matrimoni, ai quali si aggiungono mancate cresime, comunioni, battesimi, eventi pubblici, fiere e assemblee, con la sospensione persino dei funerali e la chiusura dei cimiteri, in un periodo in cui per molte aziende si realizza oltre il 75 per cento del fatturato annuale, grazie anche ai tanti appassionati dal pollice verde che con l'aprirsi della stagione riempiono di piante e fiori case, balconi e giardini". Un vero e proprio tsunami per il settore florovivaistico al quale la pandemia ha creato problemi all'export con blocchi al confine e in dogana di tanti paesi Ue ed extra Ue, con ritardi e difficoltà nei trasporti e nella vendita. Il risultato – precisa la Coldiretti – è stata la perdita di fiori e piante appassiti e distrutti nei vivai in Italia. A rischio c'è il futuro di un settore chiave del made in Italy agroalimentare con il valore della produzione italiana di fiori e piante stimato in 2,57 miliardi di euro. (segue) (Com)