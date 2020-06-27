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ليبيا

 
 
 

ليبيا: السراج وكونتي يتفقان على عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا

طرابلس, 27 giu 15:07 - (Agenzia Nova) -
اتفق رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي على عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا واستئناف عملها في البلاد، وذلك خلال لقاء جمع الطرفين في روما.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد "جدد الرئيسان خلال اللقاء بأن حل الأزمة الليبية لا لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين."

واتفق السراج وكنتي على استمرار مساهمة إيطالية في عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب من جنوب طرابلس، والتي بدأت الأيام الماضية.
(نوفا)
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