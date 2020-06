Cinisello Balsamo: brandisce coltello e minaccia di uccidere tutti, bloccato in strada da Cc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo straniero, non ancora identificato, è stato bloccato dai Carabinieri a Cinisello Balsamo (MI) mentre minacciava di uccidere i passanti in strada brandendo un coltello. Alle 13.40 circa di sabato i militati della compagnia di Sesto San Giovanni sono intervenuti in via Grandi dove hanno trovato l’uomo. “Vi ammazzo tutti”, è stata una delle frasi pronunciate dallo straniero in evidente stato di alterazione psicofisica. Dopo essere stato disarmato e immobilizzato dagli uomini dell’Arma, diretti dal maggiore Saverio Sica, l’uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma di Sesto San Giovanni dove è in attesa di essere sottoposto a una visita medica. Il coltello impugnato dal soggetto è stato posto sotto sequestro. (Rem)