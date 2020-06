Fase 3: Guerra (Anci Lombardia), da governo servono certezze per non fare collassare comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare le vittime che hanno perso la vita a causa del Coronavirus, l'assemblea ordinaria di Anci Lombardia, che per la prima volta riunisce, in via telematica viste le misure di sicurezza previste a causa del coronavirus, i 1.352 comuni lombardi associati. "È un omaggio alle vittime del nostro Paese e della nostra regione e in particolare un omaggio agli amministratori locali lombardi che hanno perso la vita durante l'epidemia", ha detto il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra. “Anci Lombardia – ha spiegato Guerra - ha affrontato uno sforzo particolare e il sistema ha retto, per questo ringrazio tutti, abbiamo di fronte un momento impegnativo e insieme a questo ci attende un autunno impegnativo sotto il punto di vista economico e sociale. Per questo abbiamo bisogno di irrobustire le nostre competenze per poter rispondere ai comuni”. “La priorità – ha aggiunto - è mantenere alta la vigilanza. Non è una ripresa semplice anche dal punto di vista della tenuta sociale con l’emergere delle nuove figure di povertà. C’è la necessità di certezze da parte del governo per affrontare i problemi di sostenibilità finanziaria, non possiamo permetterci di far collassare i Comuni che vedono ridotte le entrate e aumentate invece le spese causa covid. È assolutamente necessario quindi un sostegno adeguato per permettere ai comuni di chiudere i propri bilanci”. (com)