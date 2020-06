Cuneo: Alba, presentata al sindaco Bo opera in due volumi di Luigi Cabutto dedicata a Grinzane Cavour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Alba, Carlo Bo, ha incontrato in queste ore in Municipio il primo cittadino di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau, e il professor Luigi Cabutto, autore del volume “Grinzane Cavour, l’evoluzione di un paese di Langa tra storia, arte, costume, imprenditoria e commercio” edito da Edizioni Langhe Roero Monferrato. Un progetto editoriale nato in collaborazione con il comune di Langa che si è concretizzato in due volumi corredati da diversi scatti fotografici. Il libro sarà presentato per la prima volta al castello di Grinzane il 17 ottobre. “Un lavoro prezioso e imponente costruito attraverso un ventennio di ricerche, verifiche, analisi. Per noi un’importante memoria storica per cui non possiamo che ringraziare l’autore – commenta il primo cittadino albese Carlo Bo -. Mi ha fatto molto piacere poter vedere il volume in anteprima visto anche il forte legame tra i nostri due comuni che condividono il castello simbolo dell’Unesco e frazione Gallo”. Il sindaco di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau: “Il libro racconta la storia del nostro comune a 360 gradi, ricco di aneddoti e foto bellissime. Mostra l'amore del professor Cabutto per il nostro paese. Come scrive lui stesso nell’opera, Gallo Grinzane è il prototipo dell'evoluzione del territorio di Langa". (segue) (Rpi)