Cuneo: Alba, presentata al sindaco Bo opera in due volumi di Luigi Cabutto dedicata a Grinzane Cavour (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grinzane Cavour – conferma l’autore Luigi Cabutto, ex sindaco del paese - può essere considerato il paradigma dello sviluppo degli ultimi due secoli un po’ di tutta la bassa Langa. Ho toccato aspetti che non riguardano solo il comune ma anche la storia patria che di lì è passata. Grinzane, il suo castello, gli uomini illuminati che vi hanno vissuto, le sue industrie nate nel secondo dopoguerra che hanno dato lavoro e tolto dalla fame, rappresentano una storia che valeva la pena raccontare”. “Quest’opera descrive non solo un comune importante della Langa, tra le mete più amate da turisti e visitatori – dichiara l’editore Roberto Cerrato -. E’ anche uno spaccato di quest’angolo di Piemonte decretato Patrimonio dell’umanità Unesco che la casa editrice è orgogliosa di poter portare nelle librerie a partire dall’autunno”. (Rpi)