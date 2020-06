Conte riceve Sarraj: Tripoli si impegna a favorire il ritorno in Libia delle aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato stamani a Roma il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al Sarraj. E’ stata ribadita la convinzione che la soluzione non può essere affidata al piano militare ma esclusivamente ad un impegno comune per il rilancio del processo politico per la stabilizzazione del paese. Secondo quanto riferisce una nota diramata dal Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna) i due hanno concordato di formare una commissione incaricata di seguire la ripresa delle attività delle aziende italiane in Libia. La visita del presidente del Consiglio presidenziale nella capitale italiana "rientra nel quadro della consultazione e del coordinamento tra i due paesi amici", si legge. Durante l'incontro, le parti "hanno ribadito che la soluzione alla crisi libica non può essere militare e che tutti dovrebbero lavorare su una strada politica per raggiungere la stabilità, in conformità con la risoluzione del Consiglio di sicurezza e con i risultati della Conferenza di Berlino", dello scorso gennaio. A livello bilaterale, inoltre, Conte e Sarraj hanno concordato di proseguire il "contributo dell'Italia al processo di sminamento (delle aree intorno a Tripoli) iniziato giorni fa". (Res)