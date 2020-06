Lazio: Foschi-Appetiti (Pd), bene Regione su ripresa sport contatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la presa di posizione della Regione Lazio "a favore sulla ripresa degli sport di contatto, tenendo ben presenti le proposte condivise dalla Conferenza Stato Regioni". Lo dichiarano in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi e il responsabile sport, Fabio Appetiti. "Ora il Governo acceleri - aggiunge - migliaia di piccole società e realtà sportive, nonostante gli importanti aiuti stanziati tramite "sport e salute" rischiano seriamente di fallire. Non c'è più tempo". (Com)