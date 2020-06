Coronavirus: nel Lazio oggi 18 positivi, 5 casi a Roma , prosegue indagine epidemiologica a Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registrano oggi 18 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 5 a Roma città. Inoltre, sempre oggi si registra un decesso, mentre prosegue l'indagine epidemiologica a Fiumicino, dove è stata disposta la chiusura di un secondo ristorante. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Oggi registriamo un dato di 18 casi positivi e un decesso. A Roma città si registrano 5 nuovi casi - spiega l'assessore D'Amato -. Nella Asl Roma 3 prosegue l'indagine epidemiologica ed è stata disposta la chiusura di una seconda attività di ristorazione a Fiumicino. Sono stati effettuati oltre 400 tamponi con 8 positivi al drive-in di Casal Bernocchi che rimarrà operativo nella giornata odierna e domani ininterrottamente. Nello specifico si tratta dei due titolari dei locali, 2 dipendenti e 4 conviventi del paziente del Bangladesh ricoverato ieri allo Spallanzani". L'assessore D'Amato rinnova "l'invito a tutti i ristoratori al rispetto dell'ordinanza che prevede che venga richiesto per ogni tavolo almeno un recapito telefonico, una misura fondamentale per il tracciamento dei contatti". Inoltre, nella Asl Roma 2 "un caso positivo - continua l'assessore - deriva da tampone in fase di pre-ospedalizzazione al Cto, mentre nella Asl Roma 6 un caso positivo al drive-in di Acilia. Nella Asl di Frosinone due casi positivi arrivano dagli accessi al pronto soccorso: uno a Fiuggi e uno a Frosinone", conclude l'assessore. (Rer)