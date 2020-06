Colombia: coronavirus, oltre tremila contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Colombia hanno confermato 3.843 nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei casi a 84.442. I nuovi decessi sono 157 e fanno salire il totale delle morti legate al virus a 2.811. La maggior parte dei nuovi contagi, 903, è stata registrata nella capitale Bogotà. Questa settimana il presidente Ivan Duque ha annunciato che la quarantena obbligatoria, decretata per contenere la diffusione del nuovo coronavirus, verrà estesa fino al prossimo 15 luglio. "Abbiamo dovuto prendere misure drastiche e non smetteremo di prenderle se necessario, manteniamo le attuali condizioni di isolamento preventivo obbligatorio fino al 15 luglio", ha detto Duque. La riapertura delle attività economiche, ha precisato il capo dello stato, continuerà con gradualità e dipenderà dalla situazione registrata nei vari municipi. "Nei comuni con bassa incidenza della Covid-19 daremo ai sindaci lo spazio per progetti pilota in ristoranti, servizi religiosi e intrattenimento", ha dichiarato. (Mec)