Camera: martedì audizioni su strategia industriale europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 30 giugno, presso l'Aula della commissione Ambiente, la Commissione Attività produttive svolge le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni in materia di "Individuare e affrontare le barriere al mercato unico - Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico - Una nuova strategia industriale per l'Europa - Una strategia per le pmi per un'Europa sostenibile e digitale" - e nell'ambito dell'esame della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in materia della "Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Ue e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Ue nel 2019": ore 12 , Fondazione Altagamma; ore 12.30, Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia); ore 13, Camera nazionale della moda italiana; ore 13.30 Assoporti. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (com)