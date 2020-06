Libia: premier Sarraj incontra a Roma rappresentante Onu Williams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, ha incontrato oggi a Roma la rappresentante speciale delle Nazioni Unite facente funzioni, Stephanie Williams. Lo riferisce una nota del Gna pubblicata su Facebook. Le parti hanno discusso degli sviluppi in Libia e degli sforzi delle Nazioni Unite per riprendere il percorso politico, basato sui risultati della Conferenza di Berlino e della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2510, per raggiungere un accordo globale in modo da preservare la sovranità, l'indipendenza, l'integrità territoriale e l'unità nazionale della Libia. Inoltre, Sarraj e Williams hanno discusso della necessità di porre fine alla chiusura dei siti petroliferi e di riprendere la produzione di petrolio sotto la supervisione della National Oil Corporation (Noc). Le parti, infine, hanno affrontato il tema delle fosse comuni scoperte nella città di Tarhuna, della presenza delle mine e di ordigni esplosivi nelle aree residenziali che erano sotto il controllo delle forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar. A tal proposito, Sarraj e la diplomatica hanno accolto con favore la decisione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di istituire una missione investigativa internazionale per garantire che gli autori delle violazioni dei diritti umani siano ritenuti responsabili.(Lit)