Ostia: Cioffredi (Regione Lazio), confisca a clan Fasciani è vittoria dello Stato

- La confisca definitiva dello stabilimento balneare Village a Ostia "rappresenta una vittoria dello Stato. Un ennesimo durissimo colpo al clan Fasciani dopo il riconoscimento giudiziario della sua natura mafiosa". Lo dichiara in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. "Un risultato - sottolinea - ottenuto grazie alle complesse e raffinate indagini della Guardia di finanza di Roma, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, a cui va tutta la nostra gratitudine. L'indagine che ha portato alla confisca di oggi dimostra la pervasività dell'infiltrazione nell'economia legale del clan Fasciani e la sudditanza di una zona grigia fatta di professionisti e prestanome di varia estrazione che erano al servizio del clan. Un tema - aggiunge Cioffredi - questo che richiede un maggiore protagonismo delle Istituzioni e delle associazioni dell'impresa a tutela dell'economia sana della Capitale, soprattutto in un contesto in cui la crisi post Covid rischia di diventare una grande opportunità per la criminalità organizzata”.(Com)