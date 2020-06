Ue: Parisi (Ricostruire), Conte arrogante, sarebbe grave rinunciare al Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Parisi, promotore del piano Ricostruire e consigliere regionale del Lazio, ritiene che per l'Italia sarebbe grave rinunciare al Mes e che sul tema il premier Giuseppe Conte stia assumendo un atteggiamento arrogante. In un post su Facebook, riferisce una nota, Parisi spiega: "Conte come si permette di dire 'ai nostri conti ci penso io'? L'enorme indebitamento che questo governo sta generando sarà sulle spalle dei nostri figli, dei nostri nipoti. Non sono soldi suoi, non sono soldi di Gualtieri. Come si permette di dire no al Pandemic crisis support del Mes? Per l'Italia il Mes vuol dire 36 miliardi utili per ristrutturare il nostro sistema sanitario, organizzare la rete territoriale dei medici di medicina generale, modernizzare il nostro sistema ospedaliero, fare finalmente un unico fascicolo sanitario elettronico, investire nelle più avanzate tecnologie per migliorare la qualità del sistema sanitario e aumentarne la produttività, dare finalmente un'organizzazione efficiente a quei medici e infermieri che tutto il mondo ci invidia". Parisi tra le altre cose precisa che "sui 36 miliardi del Mes l'Italia pagherà interessi più bassi (150 punti base), potrà ridurre l'accesso al costoso mercato internazionale del debito, potrà diversificare le fonti di finanziamento. Rifiutarlo sarebbe un danno gravissimo per l'Italia, per il nostro sistema sanitario, per i nostri giovani" e che "Conte dice di no al Mes, con quell'arroganza e supponenza che non trovano giustificazione né nello spessore della persona né nella situazione economica e istituzionale del Paese" per "cercare di tenere in piedi una maggioranza che sta facendo dei danni catastrofici". Per Parisi "trattare in modo sprezzante e arrogante la Merkel è un gigantesco errore". (Com)