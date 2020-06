Conte riceve Sarraj a Roma: rilanciare il processo politico per stabilizzare la Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato stamani a Roma il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al Sarraj. E’ stata ribadita la convinzione che la soluzione non può essere affidata al piano militare ma esclusivamente ad un impegno comune per il rilancio del processo politico per la stabilizzazione del paese.La visita condotta il 24 giugno a Tripoli dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, si era conclusa con rassicurazioni da parte libica che l'Italia resta "un partner fondamentale e insostituibile” per il Paese nordafricano. In quell'occasione Roma ha raccolto l’invito libico a ricostruire l’aeroporto internazionale di Tripoli e ricevuto una proposta di modifica del Memorandum d’intesa firmato nel 2017 in tema di contrasto all'immigrazione illegale che va nella direzione della volontà italiana di rafforzare la piena tutela dei diritti umani. Durante la sua permanenza a Tripoli, il responsabile della Farnesina ha avuto colloqui con il premier del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, con l’omologo Mohamed Siala, con il ministro dell’Interno, Fathi Bashagha e con il presidente della compagnia petrolifera Noc, Mustafa Sanallah. (Rin)