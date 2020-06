Spagna: il Congresso dei deputati omaggia le vittime del terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorismo non ha spazio nella società spagnola: lo ha detto la presidente del Congresso dei deputati (la Camera bassa del parlamento di Madrid),Meritxell Batet, nel suo intervento oggi al tradizionale omaggio annuale per le vittime del terrorismo. Come ricordato dalla presidente Batet, "l'attitudine militante di condanna al terrorismo e la pretesa di giustizia che hanno sempre portato avanti le Associazioni delle vittime sono state un fattore decisivo nella lotta contro l'Eta e nel trionfo della democrazia". "Dopo quasi dieci anni dalla resa dell'Eta ed a cinque anni dalla dissoluzione questo omaggio continua ad avere senso: ci ricorda come venne sconfitto l'Eta per la costante lotta contro altri terrorismi, come quello jhiadista", ha dichiarato la presidente del Congresso dei deputati spagnolo.(Spm)