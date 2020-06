Trieste: Patuanelli, firmato accordo per riconversione industriale Ferriera di Servola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato oggi, nel corso della cerimonia ufficiale tenutasi in Prefettura a Trieste, il nuovo accordo di programma per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area della Ferriera di Servola. L’accordo è stato sottoscritto anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Trieste, dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Anpal, Agenzia del Demanio, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Acciaierie Arvedi, Siderurgica Triestina e Icop. (segue) (Rin)