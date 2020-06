Trieste: Patuanelli, firmato accordo per riconversione industriale Ferriera di Servola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato raggiunto - ha affermato Patuanelli - un importante risultato per il territorio della città di Trieste e di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso un intenso lavoro di squadra portato avanti in questi mesi da tutte le istituzioni e le parti coinvolte. L’obiettivo che ci ha accomunati è stato quello di garantire nei prossimi anni uno sviluppo industriale che tenga conto delle esigenze ambientali, sociali e occupazionali di cittadini, imprese e lavoratori. Con l’Accordo di programma vengono, infatti, definiti gli investimenti e interventi funzionali a supportare e realizzare nell’area della Ferriera una produzione ecosostenibile, che punta alla decarbonizzazione completa del sito siderurgico, al rilancio delle attività di logistica e alla salvaguardia dei lavoratori. Questo Accordo potrà inoltre diventare un modello per analoghi processi di riconversione industriale previsti nel nostro Paese". (segue) (Rin)